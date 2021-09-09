新北市政府今表揚體育有功人員，其中八里愛心教養院榮獲團體獎，院生張孜維榮獲傑出運動員、物理治療師胡家榮獲有功教練獎，在2019年廣州地板滾球公開賽中為我國摘下金牌的張孜維表示，目標將瞄準2024年巴黎帕運，希望能再為我國摘金。

八里愛心教養院於2005年設立地板滾球社團，讓院生透過投擲、軌道進行復健外，更重要的是能讓他們參與運動，並培育出多位選手，代表新北及我國榮獲多次佳績。

其中罹患肌肉萎縮症的院生張孜維，自大學便開始練習地板滾球，也代表新北市參加各項比賽獲取佳績，但在國際賽上一直難以突破，這期間，擔任愛心教養院物理治療師的胡家榮教練，特別蒐集了國際賽事的影片，引進國際賽事積分賽觀念及戰略，指導孜維反覆觀看並練習。

為了精進戰略，胡家榮教練犧牲下班及假日，陪伴孜維練球比賽，不管颳風下雨，都第一個到球場整理場地，還研發各種球杖，就為了讓孜維能發揮最大的潛能。

揮汗努力總算沒有白費，張孜維在2019年廣州地板滾球公開賽中為我國摘下金牌，這對黃金拍檔更在2020年全國身心障礙國民運動會中，奪得軌道組單人賽及雙人賽雙料冠軍，對於未來目標，兩人異口同聲表示，將瞄準2024年巴黎帕運，以期能為新北市及國家爭光。

新北市副市長劉和然對愛心教養院的努力特別表示肯定，頒獎鼓勵張孜維繼續加油，代表新北市爭取各項榮耀。