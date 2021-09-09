縣長王惠美對於升格議題 ，直言台灣就這麼小，每個縣市都，資源均衡分配最重要。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

邱建富提出遷都彰化。（邱建富提供／吳敏菁彰化傳真）

魏明谷勤跑基層不放棄爭取出線再戰百里侯。（魏明谷提供／吳敏菁彰化傳真）

日前新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題引熱議，彰化縣是六都之外第一大縣，縣長王惠美強調，65％預算集中各直轄市，35％讓其他縣市分配，太不公平了，怎麼均衡發展更重要；準備在民進黨內爭出線的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，9日拋出「彰縣升格、國都遷彰」。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，彰化縣人口總數達125萬人以上，值此建縣300年之際，呼籲彰化縣政府應擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第七都。

邱建富指出，依據《地方制度法》第4條第1款規定：人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。彰化縣2021年8月底人口總數125萬9246人，已達設直轄市門檻，又位處台灣西部中心點，觀光資源豐富多元，文化歷史悠久，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的好所在，南北等距，腹地廣大，有助南北平衡，帶動中部的發展。

前縣長魏明谷也不放棄爭取民進黨初選再拚百里侯選戰，從縣政議題發聲，包括前芳苑濕地海空步道落成、竹塘洗砂場、給400個毛小孩一個家等，在臉書傳遞政策理念。

縣長王惠美穩紮穩打，一貫以務實的態度，對於升格議題，直言台灣就這麼小，每個縣市都應該是「都」了，台灣是一日生活圈，而中央將65％資源集中在直轄市，剩下縣市苦哈哈去分下的，實在很不公平，要通盤考慮，讓各縣市都能均衡發展，比一味去爭升格變成都更重要。