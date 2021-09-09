前民進黨代表趙介佑引爆「北投之亂」，總統府國策顧問黃承國被外界質疑與趙氏父子交好，遭藍營窮追猛打，數月前請辭國策顧問獲准。對此，藍委李德維回想，過去前總統李登輝時代，引進外部力量，開啟國民黨黑金時代，他直言，總統蔡英文也算是盡得李登輝真傳。

李德維今（9日）在臉書發文表示，大家都心知肚明，黃承國是因為捲入趙介佑的黑道入黨風波，不但讓民進黨台北市黨部早已「染黑」的事實浮上檯面，連帶也讓「小英男孩」吳怡農被看破手腳，但這是趙介佑、吳怡農，甚至是黃承國的問題嗎？李德維直言，當然不是，始作俑者當然還是蔡英文本人。

李德維回憶，當年，李登輝在蔣故總統經國先生逝世後，驟然被推上了總統與主席的寶座，黨內無親，權位不穩，於是引進了體制外的「社會力量」，稀釋國民黨原本的權力分佈。李德維稱，這當然是極高明的帝王心術，鞏固了李登輝個人的統治地位，卻也開啟了國民黨史上最「黑金」的一段時期。

李德維認為，蔡英文師承李登輝，與黃承國的多年合作，也算是盡得真傳。一個來自前國民黨政府的陽春學者，與黃承國結盟，從原本的體制之外引入「社會力量」逐步壯大，在民進黨內培養自己的英系親兵，才不至於處處受制於其他派系，事態發展至此，「黃承國沒變，變的是蔡英文」。