雲林縣65歲以上長者自6月15日接種第一劑疫苗，9月15日起可接種第二劑，雲林縣府決定仍由村里長、村里幹事通知，15日至17日安排快打站盡速接種，以因應中秋連假到來的防疫需求。

中秋連假從9月18日（周五）展開，直到9月21日中秋節（周二）結束，雲林縣將於15日至17日在全縣20鄉鎮市設置快打站為接種第一劑期滿的65歲以上長者，統一施打第二劑疫苗。

衛生局表示，從6月中以來第一劑疫苗造冊的資料可得知名單，雲林縣約3萬名長者九月中旬過後應該接種第二劑。

縣長張麗善表示，雖然現在改成網路登記，感謝中央體卹雲林縣有數位落差，65歲以上長輩上網路平台預約有困難，在縣府極力爭取下，中央同意透過造冊的方法撥補疫苗，9月14日疫苗會撥下來。

張麗善說，用快打站的方式長輩比較方便，也較能夠照顧得到，呼籲長輩們安心、放心，從9月15日開始施打。