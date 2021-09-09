港島區25名區議員將於明早9時，在北角社區會堂宣誓，宣誓儀式由民政事務局局長徐英偉擔任監誓人。宣誓規則對衣飾也有明確指引，包括不可穿短褲、牛仔褲及運動鞋等。

首批獲邀的區議員涉及港島4區、包括中西區、灣仔、南區及東區，各人已獲發共長10頁的邀請函。所有收到邀請函的區議員須回覆政府是否準備出席，如未按時回覆或拒絕出席者，便等同喪失區議員資格（簡稱DQ）。

邀請函中有4頁附錄詳細例出宣誓規定、程序、場地規則及宣誓人衣飾指引；並要求宣誓人必須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言；若故意宣讀與法定誓言不一致的誓言，或以任何不真誠、不莊重的方式宣誓則屬拒絕宣誓，所作宣誓無效。

區議員宣誓部分規則：

場地規則

●遲到者及中途離場者可能會被拒入場

●不得以任何形式妨礙宣誓儀式進行、干擾其他出席人士或使用粗言穢語

●不得攜帶可能影響宣誓儀式的物品進場，包括揚聲器、雨傘、防毒面具、頭盔、旗幟、橫額或彩旗

●受酒精或藥物影響及管有危險物品或物質的人士可被禁止入場或被逐離會場

衣飾指引

●衣物不可展示政治化標誌、口號或標語

●不可穿破損或有破洞的衣物

●不可穿任何種類的制服；

●不可穿運動裝、泳裝、無領或無袖上衣

●不可穿短褲、工人褲、牛仔褲、運動褲或瑜伽褲

●不可穿人字拖鞋、涼鞋、露跟鞋、運動鞋；及任何種類的露趾鞋

宣誓人可以粵語、英語或普通話任何一種語言宣誓，亦有3種版本的誓言供選擇。附錄提到，區議員要按照預先選擇的版本及語言，讀出誓言或誓詞內的字句。

誓言共分3種版本，絕大部分內容一致，些微分別在於宗教式誓言以「謹此宣誓」及「謹對全能上帝或全能天主宣誓」兩種說法作開始；非宗教式誓詞則讀作「謹以至誠，據實聲明及確認」。當中特別提示選擇宗教式誓言的區議員，宣誓時須手舉放在新約聖經上；屬猶太教徒的區議員，宣誓時須手舉放在舊約聖經上。

立法會今年5月通過要求區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》後，行政長官林鄭月娥本周二（7日）出席行政會議前公布區議員宣誓安排，指全港211名區議員將分4批宣誓。

截至9月4日下午6 時，第6屆區議會本有的479名議員中260人已辭職；另外8人因被拘禁、已離港等其他理由而喪失資格，故剩餘211名區議員需要進行宣誓；扣除27名當然委員及建制派59席後，即有機會宣誓的非建制派僅餘不足120人。據報，當中有逾50人觸犯負面清單行為，可能在宣誓後被取消資格。