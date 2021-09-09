資深藝人澎恰恰去年宣布欠債2.4億破產，雖靠抵押房產還清一半，他仍積極開拓電商副業，日前更與沈玉琳舊愛佩真合作直播賣泡菜，陸續向對方借款46萬，但近日2人與泡菜廠商出現合作糾紛，昨（9日）晚澎恰恰無預警傳訊向佩真說：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」讓佩真相當焦急：「我從頭到尾沒有向澎哥催討債款，現在希望他沒事！」

佩真透露前會與澎恰恰合作是泡菜廠商從中牽線，雙方不熟，但剛合作澎恰恰便向她表明「急用」，希望佩真借他16萬，她二話不說匯款，沒幾天澎恰恰又向她借款50萬，表明要支付給菜商才能安排泡菜生產，並承諾10天還款，「我想澎哥現在或許只能靠泡菜維生，我沒50萬就借他30萬」。但澎恰恰提供汪建民的帳戶收款，讓她相當疑惑，對方僅回應：「目前只相信他。」

澎恰恰先前提供汪建民帳戶，要求佩真匯款。（圖／翻攝自臉書）

最後2人與泡菜廠商協商從販售的貨款扣除債務，澎恰恰至今沒有還款，卻意外演變成她與廠商的債務糾紛，廠商更四處放話澎恰恰與佩真的債務關係，昨佩真向澎恰恰商討此事，對方先是鼓勵她「不聽不聞」，接著留言：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」今早發現訊息後，便聯繫不上澎恰恰。佩真透露已透過圈內友人協助聯絡澎恰恰身邊親友，「但她兒子好像現在也連絡不到。」

佩真坦言與澎恰恰未簽借據，但有對話都有紀錄，她回憶雙方最後一次碰面是上月17日新店開幕，澎恰恰特地到台中為她站台，「他那天神情很慌張、心神不寧」，期間她也不曾向對方催討債款，怎料現在澎恰恰失聯，泡菜廠商也放話要寄存證信函給她，雖然蠟燭兩頭燒，但佩真仍心繫澎恰恰：「現在這都不重要，重要是澎哥安全最重要！」對此，本刊傳訊聯絡澎恰恰兒子皮皮未得到回應，他則透過粉絲專頁報平安，「近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…」

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