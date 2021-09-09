台中市太平警分局自10日至13日期間，在官方臉書舉行有獎徵答活動，包括「客製化警察小熊娃娃」，及多項好禮。（太平警分局提供／張妍溱台中傳真）

萬安44號演習將於15日登場，台中市太平警分局自10日至13日期間，在官方臉書舉行有獎徵答活動，包括「客製化警察小熊娃娃」，另多項好禮送出，讓民眾更深入了解萬安演習及防空避難等相關知識，提升防空危機意識觀念，向下紮根。

太平警分局指出，萬安44號演習將於9月15日舉行，因防疫考量避免群聚，今年跟去年一樣，採全國同步發放防空警報，但不實施人車疏散及管制，民眾維持正常做一即可，演習重點著重於防情傳遞、警報發放及國防部空中威脅告警系統涵蓋率驗證。

太平警分局表示，希望透過有獎徵答活動藉此達到寓教於樂的效果，讓民眾了解更多的防空疏散知識與方法，歡迎加入「台中市政府警察局」LINE官方帳號（ID：@tcpb）、「台中警政」、「警政服務」APP等加入「防空疏散避難宣導專區」，藉這機會認識自己周遭附近的防空疏散避難設施。

10日至13日這段期間至太平警分局官方臉書依指示內容進行有獎徵答，抽獎結束後將在活動相關單位網站公布得獎名單，相關詳情活動辦法及獎項，請參閱活動網站。