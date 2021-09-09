外交官表示，歐洲聯盟（EU）成員國大使今天同意將日本等6國移出安全旅行名單，意味從這6國前來歐盟的旅客可能面臨更嚴格的管控措施，像是COVID-19採檢和隔離等等。

歐盟一個特別衛生委員會提議將日本、塞爾維亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞、亞美尼亞與汶萊移出名單，針對的是來自這些國家的非必要旅遊，預計本週就會定案。這是布魯塞爾鑑於感染人數攀升引發憂慮，而強化入境管理的最新舉措。

委員會也建議新增烏拉圭進入安全旅遊名單。

這份名單對歐盟27國不具約束性，各國可自行選擇是否允許來自任何地方、完整接種的旅客造訪，但疫情爆發至今，多數歐盟國家都遵循布魯塞爾提出的旅遊建議。

有鑑於美國疫情升溫，布魯塞爾上月底建議各國重新針對來自美國的非必要旅遊訂定限制。

今天這項最新變動生效後，歐盟安全旅行名單將涵蓋約12國。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100909