9月到來，新鮮人的求旺季逐漸進入尾聲，根據《比薪水》網站以「工作中你最在乎的事？」為題調查，統計出上班族們最在乎的制度是哪些，其中，針對「薪水制度」的調查結果顯示，有60.6％的民眾表示：「每年調薪」最重要。

在這份調查中，薪水制度方面，除了超過6成的民眾在意每年調薪外，其次為「年終獎金」，第3則是「績效獎金」，而「三節獎金」排在第4名。

針對「福利制度」，有60.6％的員工相當在乎公司是否有「彈性上下班」福利，第2名則是「員工聚餐與旅遊」，而「提供免費午餐與零食」以及「健康檢查」兩項並列第3名。

針對「工作制度」，有52.8％的員工表示，希望公司能有「明確的升遷管道」，30.6％的員工希望「辦公環境舒適」，而「提供進修補助」以及「組織扁平」分別是9.9％、6.7％的員工希望能有這樣的制度。

總結以上調查結果，上班族、員工們最在乎的3件事為：每年調薪、彈性上下班，以及有明確升遷管道。

此份問卷調查於今年8月9日起開放填寫，至9月6日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共1萬1010份，調查對象30％為35歲以上工作者，26.5％為 29至34歲工作者，36％為 23至28歲工作者，7.5％為22歲以下工作者。

針對此結果，「比薪水」網站進一步解讀，疫情期間不論何種產業，相較於過去，公司營運皆是處在不確定性較高的狀況下，年終與績效獎金皆會隨著公司的營運狀況而有所變動，「每年調薪」對員工來說是最穩定且有保障的制度，而在疫情下更是顯得重要。