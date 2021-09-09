住新竹縣北埔鄉外坪村山區的70多歲蘇姓老婦人，8日中午在自家後山滑落溪谷走失，竹東分局警方據報啟動緊急協尋，並通知消防救護人員共同前往搜救，到深夜11時許於溪谷中找到腳部扭傷及失溫有脫水狀況的蘇婦，順利助脫困。

警方指出，蘇婦在家後山行走超過20年，不曾有過迷失方向的狀況，8日下午3點進山返家途中，不慎失足滑落200公尺的溪谷，受困於深達5公尺的谷穴中。

老婦受到驚嚇一時腿軟，行動不便，用手機聯繫家人，告知迷失山中，家屬聽聞後全家出動至山中搜尋，但至晚上6時仍遍尋不及，家屬見天色已黑，擔憂夜間山中氣溫驟降，老婦恐有危險，向警方報案請求協尋。

北埔分駐所員警獲報後隨即聯合北埔消防隊展開搜查，惟該山區坡度落差極大，且午後陣雨造成地面濕滑，導致警消於搜救過程中多次滑倒，渾身沾滿泥濘。

在警消努力及定位系統的幫助下，花了4個多小時約在距蘇婦家約1公里的深壑找到人，將其送返回家。家屬見蘇婦平安歸來後，感謝警方及消防人員積極救援，順利拯救老婦脫離險境，結束一場驚魂記。

警方呼籲，民眾務必注意家中長輩安全，若有外出深山等危險場所應儘量結伴同行，並隨時保持聯絡，以避免發生危險。