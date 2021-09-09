行政院長蘇貞昌當初率先全台打疫苗，如今尚未施打第二劑，他今（9）日表示，疫苗已陸續到貨，所以當他施打第二劑時，代表疫苗數量足夠，屆時一定會公開接種給大家看。對此，網友直言，「所以就還是不夠」。

蘇貞昌今上午出席行政院五倍券記者會受訪表示，疫情嚴峻，全球都在搶疫苗，很多國家訂購的疫苗也尚未到貨，並強調台灣從來不是疫苗孤兒，政府努力幫國人爭取到相當多疫苗。

對於是否已接種第二劑疫苗，蘇貞昌回答，自己到現在還沒施打第二劑，過去曾說，「疫苗沒人敢打他率先，疫苗不夠他不搶」，因此等到疫苗數量足夠後，就會公開接種第二劑給大家看。

此話一出，引發PTT網友熱議，不少人解讀後直言「所以現在就是不夠」「蘇貞昌認證的疫苗不夠」，也有鄉民好奇，不知道蘇貞昌到時候會不會帶頭混打高端，「他到底算二類還是老人，我家老人打了一劑莫德納就沒下文」；另有人酸說，「我看只有近親繁殖的二類夠吧」「難怪丁XX要先打？」