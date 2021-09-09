長榮(2603)公布8月營收叩關500億元成功，亞系外資最新報告指出，市場對於長榮9月營收恐怕降低20％，為400億元台幣，認為這數字太低，尤其塞港狀況未解，港口貨物堆積如山，第3季營收預估季增44％，運價漲勢持續到今年底，長榮下半年的獲利有機會大幅超出市場預估的99％，重申「買進」評等，目標價維持185元不變。

亞系外資指出，長榮7月營收取得強勁成長，月增22％，年增165％，8月更連續成長，這兩個月每月平均營收較第2季月平均營收成長44％。而SCFI運價指數連續17周上漲，截至第3季，運價平均季增29％，由於港口擁擠，假日補貨強勁，預期第3季營收將優於第2季。

此外，目前港口塞港情況惡化，主要由於遠東寧波-舟山港在8月中旬暫時部分關閉，以及美國西海岸洛杉磯和長灘港口停泊的船隻，因假期進口過多貨物再次堆積；預估長榮今年獲利將達2000億元，運價飆漲持續到今年底，長榮下半年的獲利超出市場預估的99％。

外資認為，港口塞港不會太快消失，預期2022年會帶來令市場更驚艷的結果。雖然預期2022年需求恢復正常，但加州港口工會談判的阻力，2022年塞港只會逐漸緩解。