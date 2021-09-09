孫麥傑（右）獲倪重華讚賞。（誠葳廣告提供）

孫麥傑將於中秋前推出第二首單曲〈HER〉，提及10歲開始學鋼琴，他透露促使自己主動要求學鋼琴的人，就是天王周杰倫（周董），周杰倫當年發行第二張《范特西》專輯時，孫麥傑正值小學四年級，受到周董專輯中〈安靜〉這首歌感染，因而萌生學琴想法；上了高中後，孫麥傑與好友們共組樂團玩音樂，直到考上輔大財經法律系，系上舉辦歌唱比賽，他抱著一玩的心態報名參賽，演唱林宥嘉的〈說謊〉一舉拿下冠軍，才讓他對歌唱有了些信心。

孫麥傑輔大畢業後隻身前往英國攻讀伯貝克學院行銷碩士，結交不少各國好友，畢業後返台進入《MTI音樂科技學院》，接受音樂教父倪重華（倪桑）指導，短短1年學有所成。倪桑在90年代開創《真言社》，以獨到的眼光發掘林強、伍佰、羅百吉、LA BOYZ等歌手，在當年引領華語音樂界掀起新潮流，如今聽到看到孫麥傑的特質，倪桑讚賞看到了「一位無限可能的創作歌手」，並分析孫麥傑的特色「看得到流行、時尚、潮流、尖端等各種元素，跟其他創作歌手不同的是，流行是會變化的，也可能是一種創造，不像早期歌手受限於個人Style，很容易碰到瓶頸，變化性不大」。

提到〈HER〉創作靈感，孫麥傑表示是來自一段逝去的戀情，當兩個戀人還在彼此相愛時，卻因為對愛的期待結果還沒有共識而分開，留存在彼此腦海裡的香味，依然會在午夜夢迴時縈繞身旁，雖然想念，但只能留下美好回憶，彼此祝福。此外，他也分析自己在DJ與創作歌手兩者間的差異性，「DJ主要是希望帶給人們歡樂，比較嗨的感覺，做自己音樂時反而希望是沉靜的感覺，也藉由創作來了解自己真正的想法是什麼，算是一個滿奇妙的過程」。