北京大學相關發函。（中新網）

位於福建省寧德市蕉城區的一所名為「寧德北大培文」的學校，因名稱中包含北京大學校名簡稱卻未經授權，被北大兩次發函要求「改名」。

據寧德市委宣傳部新聞科工作人員說，近日相關部門已派出工作人員前往北大交涉寧德市這所學校的改名事宜。目前結果是這所學校改名勢在必行，但是涉及改名的流程和時間可能會比較長，具體操作和完成時間還在和北大密切對接。。

據「寧德北大培文」官網介紹，作為政府重點民生工程項目，該校是一所按國家示範性學校標準建設的集幼稚園、小學、初中、高中及國際部於一體的全日制高品質學校。學校總投資8億元人民幣(下同)，占地面積276畝，建築面積16萬平方米。

官網宣傳頁面上多處與北大有關的宣傳內容，例如，北大培文教育集團傳承「愛國進步、相容並茂」的北大文化、「敢為先、常為新」的北大精神、辦學理念為「源自北大，根植中華」等。

2018年3月和今年8月，北京大學先後兩次發函要求寧德北大培文學校改名。北大在2018年3月8日發函至寧德市教育局，指出北京大學校方對北大培文（寧德）學校的設立毫不知情，對其使用北大名義不予認可；任何機構或個人，包括北大下屬機構或校辦企業，未經北大授權許可，不可以使用「北大」「北京大學」等專有使用權。