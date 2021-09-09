突破性感染事件頻傳，台大公衛學院學者范僑芸表示，Delta變異株最容易發生突破性感染，比率高達29%，以80歲以上長者佔比最高，其次為18至34歲族群，據研究顯示，在眾多疫苗中，莫德納的保護力最好。

范僑芸昨（8）日於《新冠肺炎防疫科學線上直播》中指出，加拿大本來疫情已獲得控制，因受到Delta變異株肆虐，不少人遭突破性感染，使得國內疫情又再次燒起來，根據加拿大安大略省研究，所有新冠病毒中，以Delta變異株最容易發生突破性感染，且比率高達29%。

范僑芸表示，突破性感染通常發生在完整接種2至5個月後，從加拿大確診個案中顯示，女性的比率比男性高，尤其是80歲以上的長者。另外，比利時的研究也發現，84歲以上的長者，突破性感染機率最高，接下來才是18至34歲青壯年，由此可見年齡是影響的因素之一，且疫苗對年輕人的保護力最佳。

范僑芸說，據美國華盛頓40萬名施打疫苗者研究看，嬌生的突破性感染率為1.18%、輝瑞／BNT是0.64%，莫德納則是0.43%。對照冰島先前的研究，也有類似發現，嬌生的突破性感染率是1.2%、AZ為0.45%、BNT是0.3%，莫德納則是0.27%，兩者研究都顯示莫德納的保護力，是眾多廠牌中最好。

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