國家通訊傳播委員會（NCC）的資料顯示，9月以來已有2款Google裝置通過型式認證，可望於數週內在台灣開賣，但設備名稱及型號都被設定為隱藏，外界推測是Google將於秋季發表的Pixel 6和Pixel 6 Pro智慧型手機。

Google今年8月初在官方部落格搶先公布Pixel 6系列部分新功能，2款新機都採用全新材質及外觀設計，其中Pro機型採用拋光鋁合金邊框，Pixel 6採霧面鋁合金外殼，內建Android 12作業系統，並升級後置鏡頭系統，包括改善感應器和鏡頭性能。

由於這麼多的硬體無法按照傳統方式配置，Google特別設計一個長條區，將整個相機系統集中至同一處。

Pixel 6和Pixel 6 Pro也是Google首款搭載自家研發晶片系統Tensor的智慧型手機，可提升人工智慧（AI）與機器學習等運算技術。（編輯：黃國倫）1100909