新北幼兒園群聚案確定是Delta變異株，國民黨今天點出4大防疫破口，包含現行邊境管控擋不住Delta入侵、疫苗到貨率太低、接種第2劑比率太低、民眾自費篩檢成本高，要求指揮中心應該亡羊補牢，建構更積極、全面性的防範措施，補足防疫缺口，儘早讓人民恢復正常生活。

國民黨今天舉行「Delta病毒入侵，指揮中心該亡羊補牢」記者會，文傳會主委王育敏、台灣預防醫學學會理事長陳宜民、文傳會副主委黃子哲等出席。

王育敏說，新北幼兒園群聚案是繼6月底屏東爆發Delta病毒群聚事件後，再度入侵台灣社區，但指揮中心卻說不清楚感染源，呼籲指揮中心儘快針對Delta病毒的特性，調整入境檢疫措施，面對邊境管控問題，解決疏漏，才能真正防範病毒變異株進到台灣。

王育敏表示，政府疫苗採購僅到貨666.65萬劑，到貨率僅22.36％，反觀國際與民間捐贈的疫苗數量達819.4萬劑，大幅超越政府採購數量，凸顯政府的疫苗布局政策失效與失能，還有半數國人未打第1劑，指揮中心如何保證國人能在Delta入侵台灣之際，皆能接種完整的疫苗劑量？

王育敏指出，雖然疫苗覆蓋率達到44.6％，但大多數只打到第1劑，完整施打2劑疫苗的比例僅4.17％，其中75歲以上長者能完整施打2劑的比例，更只有1.5％，許多專家學者已公開表示，面對Delta病毒，若僅施打一劑疫苗，「有打跟沒打差不多」，因此，增加施打第2劑的疫苗覆蓋率格外重要。

王育敏示警，國內快篩或PCR的價格偏高，人民自行採購快篩劑檢測的意願低，無法透過大量篩檢找出隱藏性感染源，成為疫情持續不減的風險。

王育敏認為，指揮中心應該儘速建立「快篩國家隊」，透過政府補助經費，提供民眾一定數量的快篩試劑，或降低快篩劑的價格，提高民眾自主快篩的意願，藉此儘快找出無症狀的病毒帶原者，阻斷傳播鏈，控制疫情的不斷擴散。