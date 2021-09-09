各大專院校即將在下周陸續開學，但近日疫情再起，擔憂校園群聚恐爆發感染，台灣大學、台灣師範大學與清華大學昨日已宣布延後實體上課時程；文化大學今(9)日也宣布，9月22日開學起到10月3日全校皆採網路授課；台北城市科大同樣決議9月13日到9月26日全校遠距教學。

擔憂疫情衝擊校園安全，各校在開學初期紛紛改採網路教學。除了昨日宣布的台大、台師大與清大確定延後實體上課時間，台灣科技大學也是開學前2周改為線上教學，陽明交通大學則是9月13日至9月24日全面遠端線上教學。

另外，成功大學、中興大學、中央大學、政治大學等校都已陸續宣布開學後先採遠距。其中像是成大則是9月15日至10月1日推動「全面課程線上教學演練」，授課教師已預先公告線上教學方式，為線上教學準備， 10月4日起，會在依照指揮中心的規範恢復上課。

文化大學則是將在9月22日開學，校內教職員今日接收到通知信件，9月22日開學起到10月3日全校皆採網路授課，後續上課方式會再行通知。

台北城市科大則是9月13日到9月26日全校遠距教學，以入住宿舍同學可依照個人意願，在防疫原則下選擇繼續住宿或返鄉，並進行遠距教學。