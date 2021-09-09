23至28歲的民眾今開打AZ，不少年輕族群非常期待，但也不免擔憂打完後的副作用。對此，一名29歲的網友分享，他是打完疫苗12小時出現體溫略升高、身體痠痛的症狀，但沒有特別不舒服。不少過來人看了笑說，12小時不准，應在觀察一倍時間，24小時後就正式進入搖滾區。

一名29歲的網友今在PTT上發文表示，先前打了第一劑AZ，打之前特地準備了2盒普拿疼與2瓶舒跑，且在施打疫苗前一周每天都有服用維他命C。接種完12小時後，測量體溫微升，大約到37度左右，吃了普拿疼就去睡覺，只感覺身體微微發熱、痠痛和無力，其他好像沒有什麼特別不舒服的地方，這樣正常嗎？

不少網友看了開玩笑說，看來你是AZ認證的老人，可能身體年齡60歲以上，但也有不少人分享說，打完以後會有怎樣的副作用，真的因人而異，朋友姐弟大約30歲，打完以後除了疲倦之外，連發燒都沒有。「我打完48小時沒吃藥也沒什麼副作用」、「打完兩週完全沒反應」。

不過，也有網友表示，「準備進入搖滾區，請拿起螢光棒」、「 我24小時後才開始發燒頭痛」、「24小時準時搖滾」、「我在施打後7個小時高燒發冷又頭痛」、「我和家人都是打完24小時才出現明顯反應」、「有些人拖了12個小時才開始有症狀」。

台大家醫科醫師林嘉俊在IG上發文表示，AZ常見的副作用為接種部位疼痛、發燒、肌肉痛和疲倦，而年輕人的症狀又會比老年人還更嚴重。他並提醒，疫苗注射部位可透過適度冰敷緩解不適感，但切勿搓揉；另若有發燒、頭痛的狀況，則可以在打完的每6至8小時吃普拿疼，但不建議提早服用預防疼痛；最後打完疫苗建議多喝水。