美國網球公開賽男子賽事四強率先出爐的對戰組合是由加拿大好手奧格阿利亞西米(Felix Auger-Aliassime)對戰俄羅斯球星麥維德夫(Daniil Medvedev)，兩人從首輪一路殺到四強各自打了5場對戰，阿利亞西米5場比賽之中除了第二輪直落3獲勝以及8強對手傷退比較輕鬆之外，首輪以及16強都激戰4盤、第三輪與西班牙好手阿古特(Roberto Bautista Agut)更是苦戰五盤才獲勝，相較之下麥維德夫除了8強失了一盤以外，前四輪對戰一盤未失輕鬆不少。

阿利亞西米今年21歲，2017年進入職業網壇，雖然現在ATP世界排名位居15名，但他生涯至今可是一項賽事的冠軍都還沒拿到，倒是有過8次闖入冠軍戰，包含今年二月的墨累河公開賽以及六月的斯圖加特公開賽，不過都以一步之差最終鎩羽而歸。麥維德夫目前世界排名第2僅次於N.喬科維奇，現年25歲的他擁有超齡的球技以及成熟的抗壓性，生涯至今拿過12座冠軍，2019年的美網以及今年的澳網都曾闖進總冠軍賽，擅長在硬地球場出賽的麥維德夫志在擊敗N.喬科維奇成為美網冠軍。

翻開歷史對戰，阿利亞西米與麥維德夫僅交手過一次，是2018年加拿大大師賽的第二輪，該役麥維德夫先輸一盤接著連下兩盤獲得勝利，事隔多年麥維德夫的經驗以及技巧已不可同日而語，相較阿利亞西米面對強大的壓力總是難以自我突破，9/11(週六)凌晨03:00兩人美網四強再次交手，沒有意外麥維德夫應該可以輕取阿利亞西米晉級決賽，喜歡運彩的朋友們可以參考麥維德夫讓分(-5.5局)過盤以及總分37.5(局)小兩個玩法。