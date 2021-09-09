藝人澎恰恰指控亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐涉獲恐嚇等罪，目前台北地方法院審理中，遠東航空董事長張綱維也對楊振豐等人提告，檢方處分不起訴確定，張再對楊、朱聲請交付審判，台北地方法院審理仍駁回。

張綱維向法院聲請交付審判，他主張因遠航公司負有債務而需錢孔急，向楊借款，後來朱秀琮前來找他，自稱「芋仔」從包包內取出一張寫有「不還錢殺光你全家!」字條交給他，且朱秀琮要求楊振豐到場。

藝人澎恰恰。本報資料照片

張男指控，楊振豐也參與恐嚇，除了要共計1600餘萬支票作為擔保外，還到遠航向他要求提供字畫、木雕作為擔保，並恫稱，不拿出來即不離開等語，令他心生畏懼而交付，朱及楊等人涉犯刑法重利罪及恐嚇罪、恐嚇取財罪嫌。

北院認定，依卷存證據均未足楊振豐有張綱維所指犯行，原不起訴處分書及駁回再議處分書就聲請人上開指訴均予以斟酌，並就卷內證據詳為調查後，認無積極證據足認楊的人涉有重利等罪嫌，無任何得據以交付審判之事由存在，駁回確定。