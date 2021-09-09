DT新機上市及伺服器需求強勁，嘉澤(3533)8月合併營收達19.34億元，月增10.45%，創下單月歷史新高，只要電子產業鏈缺料問題未進一步惡化，嘉澤預估，下半年營收及獲利可望優於上半年；日系外資重申「優於大盤表現」評等及目標價610元，嘉澤今天盤中股價強勢大漲。

NB需求減緩，且長短料問題干擾電子產業，不過桌上型電腦CPU及新世代伺服器Whitley平台轉換率逐步提升，且新產品與新客戶開發逐漸顯現，降低對嘉澤營運的衝擊。

受惠於DT客戶新機拉貨及伺服器需求強勁，嘉澤8月合併營收為19.34億元，月增10.45%，年增20.55%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為132.75億元，年增22.94%。

由於Whitley新平台變更與DT新機種上市，對新款CPU Socket與SMT製程的DDR4滲透率提高均有助益，可望優化嘉澤下半年的產品組合，只要缺料問題未進一步惡化，嘉澤表示，下半年營收及獲利可望優於上半年。

日系外資最新報告指出，由於十一長假前客戶有拉貨需求，嘉澤預估，9月收入將維持高檔，我們認為，嘉澤可望持續從CPU升級趨勢中受惠，重申嘉澤「優於大盤表現」評等及目標價610元。