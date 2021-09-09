台灣2大知名AV平台「SWAG」、「麻豆傳媒」近年蓬勃發展，許多素人女子下海拍片賺高額報酬，日前就有網友在國道開車驚見1輛浮誇的粉紅色大貨車，車頂寫著「麻豆傳媒映畫」，引起討論；不少老司機紛紛嗨翻推測，「移動式片場嗎」、「台版魔鏡號」、「拍戲中，請勿跟車」。

台灣近幾年AV產業不斷迅速發展，不但有大眾熟知的本土私密成人平台「SWAG」，不少女子會在上頭靠裸露、拍片賺錢，另外還有1間陸資公司「麻豆傳媒」也頗具盛名，麻豆傳媒也在台灣成立分公司，招攬大量男女拍攝成人片，2平台更被稱作華人圈的AV兩大天團，日前還有人在路上發現1輛粉紅色貨櫃車上貼著大大「麻豆傳媒映畫」字樣。

有網友在國道開車驚見1輛浮誇的粉紅色大貨車，車頂寫著「麻豆傳媒映畫」；不少老司機紛紛嗨翻，「移動式片場嗎」、「台版魔鏡號」、「拍戲中，請勿跟車」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，他日前開車到國道上驚見前方1輛大貨車不但漆上醒目的粉紅色噴漆，車體最上方還有「麻豆傳媒映畫」字樣，讓他笑說「眼前一幕突然很想回家，副駕駛幫忙拍，還很疑惑我為什麼這麼激動，原本我開車快睡著了」。

網友們也瘋狂留言、踴躍討論，「我合理的懷疑這貨櫃裡面不單純」、「想上車嗎」、「移動式片場嗎」、「魔鏡號」、「搞不好車內正在演人與人的連結」、「台版魔鏡號」、「拍戲中，請勿跟車」、「看著看著精神就來了」、「跟車了啊！說不定你有機會耶」；所謂「魔鏡號」是指由日本成人電影製造商Soft On Demand製作的移動式攝影棚，部分車殼安裝單向玻璃，製造有如從內看見外面的透視效果。