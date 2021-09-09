世界盃自1998年由法國主辦的第16屆開始，參賽隊數由24隊增加至32隊，南美洲固定獲得4.5個名額（不含主辦國），而資格賽也從此展開新的形式，10個會員國以類似聯賽的賽程，進行主客雙循環共18場比賽，積分最高的4隊獲得會內賽資格，積分第5名的隊伍則要進行跨洲附加賽搶奪最後一張門票。

其中有兩屆例外的情況：1998年巴西是以衛冕者身分晉級，不必踢資格賽，因此98年資格賽南美洲區只有9隊爭奪4個名額。巴西在2002年也贏得韓日世界盃冠軍，但06年世界盃國際足總取消了衛冕冠軍自動晉級的權利，因此巴西也必須一起踢資格賽。第二次例外則是2014年，因為當年巴西是主辦國，所以也無需參加資格賽，由其他9隊競爭4.5個名額。

本屆南美洲區資格賽已進行8輪，目前以巴西7戰全勝排名第一，阿根廷4勝3和暫居第2。資格賽既然已進行8輪，為何巴西與阿根廷只踢了7場比賽呢？如果球迷有留意日前的新聞應該知道答案。當地時間原定9月5日在巴西聖保羅舉行的「巴、阿大戰」，只踢了6分鐘就因為巴西的衛生局帶著便衣警察衝進球場抓人而被迫腰斬，原因是有4名在英超踢球的阿根廷球員，未依巴西防疫規定隔離14天，因此不得參加比賽。但阿根廷隊回南美參加世界盃資格賽，已經先去委內瑞拉踢了一場，而且3天前就已飛抵巴西，但都沒有接獲球員需要隔離或不能上場的規定，巴西足總也批評自家的衛生局做法不妥，向球迷和對手致歉。這場比賽中斷後，南美足聯仍未公布補賽日期，因此兩隊目前都只有出賽7場的紀錄。

阿根廷全隊也隨即回國，準備接下來台北時間9月10日早上7:30對玻利維亞的第9輪比賽，而4名在英超效力的球員馬丁尼茲（Damian Martinez）、布恩迪亞（Emiliano Buendia）、羅梅洛（Cristian Romero）和洛塞爾索（Giovani Lo Celso）則已經回去英格蘭，因為4名球員所屬的兩支英超球隊阿斯頓維拉和熱刺，也就只允許他們回南美踢前兩場的資格賽，回英格蘭後他們也需要接受隔離10天，以目前的日期計算，他們只需要缺席本週末的一場英超比賽，但如果踢完第3場資格賽，則需要缺席兩場。

雖然缺少4員大將，但阿根廷陣中仍有球王梅西（Lionel Messi）壓陣，迪馬利亞（Ángel Di María）、迪巴拉（ Paulo Dybala）和勞塔羅.馬丁尼茲（Lautaro Martínez）等攻擊主力也在，面對作客表現與主場有很大落差，目前戰績1勝3和4敗的玻利維亞，應可輕鬆以2球以上取勝，推薦阿根廷-1勝，正確比數可包牌3:0、4:0和5+:0。

巴西同樣在主場出賽，面對2勝2和4敗暫居第7的秘魯，如無意外可望3分進帳。巴西雖然也缺少了一些旅歐戰將，但還有內馬爾（Neymar）和卡塞米羅（Casemiro）兩張王牌，預估仍可順利獲勝。不過秘魯近況不錯，巴西讓球未必能過盤，但巴西在世界盃資格賽已經連續5場完封對手，推薦客隊(秘魯)正確進球數0球。