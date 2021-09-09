喬柯維奇拍著胸口看向上天，感謝自己拿下勝利。(美聯社)

再一次面臨開局亂流，現任世界球王喬柯維奇再一次展現屬於的正能量，在後段比賽找回優勢，於2021美國網球公開賽男單以5比7、6比2、6比2、6比3擊敗義大利貝雷提尼(Matteo Berrettini)，再一次闖進美網4強，將與今年東京奧運擊敗過他的德國好手小祖維瑞夫(Alexander Zverev)爭奪決賽門票。

大會賽後指出，包括今天，喬柯維奇在美網8強賽有12勝0敗紀錄，今年賽季在先輸掉第1盤的情況下，9場比賽都拿下勝利，賽後喬帥表示，自己也希望開局可以打得更好一點、早點進入狀況，而網球是個人運動，遇到困難後，他也只能自己想辦法解決、努力喊話找回信心。

喬柯維奇從第2盤開始發威，不只強勢保發，也數度破了貝雷提尼發球局，接下來面對小祖維瑞夫又是另一個不好對付的選手，尤其小祖又在東京奧運和辛辛那提接連奪冠，他會專注在每一分、尋求突破。

場邊有球迷舉著21年完成21冠紀錄的海報，對於挑戰生涯第21座四大賽冠軍，以及單季包辦澳網、法網、溫布頓及美網冠軍的年度全滿貫紀錄，喬柯維奇表示自己上場就不會去想這件事，避免分心影響表現，重點還是要打好每一球，才有機會談論紀錄。