歐洲大師夏季賽（European Masters Sumer）即將進入8強淘汰賽。來自歐洲各地職業聯賽的代表隊，總計有16支隊伍，分為4組，在歷經8日緊湊的小組賽之後，各組晉級8強賽的隊伍已經確定，分別是：MSFP戰隊（法國）、UCAM戰隊（西班牙）、MRDS戰隊（西班牙）、PDW戰隊（波蘭）、柏林國際（德國）、費南帝克上昇（北歐）、KC戰隊（法國）、沃達豐巨人（西班牙）。

不同於小組賽採雙循環BO1（1局定勝負）制度，8強賽起改用BO5（5局3勝）的單淘汰制度，前兩場比賽分別由MRDS戰隊對費南帝克上昇、柏林國際對PDW戰隊，比賽分析如下：

9/10（五）0:00 MRDS戰隊 v. 費南帝克上昇

MRDS與費南帝克上昇（FNC.R）在本屆賽事同樣都是從入圍賽（play-in）開始打起，由於兩隊被分在同一組，在進入正賽（main event）之前，雙方已有過3次的交手紀錄，並由MRDS取得2勝1敗的戰績，略勝FNC.R一籌。進入正賽後，MRDS的表現依舊活躍，中路xKenzuke及下路Venzer等人穩定的表現，幫助隊伍在小組賽中以5勝1敗、排名第1的戰績晉級8強，KDA指標4.7的表現，在參賽隊伍中排名第5，也優於FNC.R的3.9。相較之下，FNC.R想要取勝，除了下路選手Bean要能繼續Carry全隊之外，還需要其他隊友的表現夠「給力」才有機會。本場比賽，看好全隊選手實力較平均、表現較穩定的MRDS有較高的機會取勝。

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9/11（六）0:00 柏林國際 v. PDW戰隊

柏林國際（BIG）今年在拿下自家聯賽（德國超級聯賽）春、夏兩季的冠軍獎盃後，他們奪下歐洲大師夏季賽冠軍，成為三冠王的目標非常明確，觀察BIG在小組賽的表現，他們的營運及團戰表現確實優於其他隊伍，KDA指標7.3、分均輸出2614（平均每分鐘給對手造成的傷害數）及分均經濟2009（平均每分鐘獲取的金錢數）等數據，在參賽隊伍中的表現都是最好，奪冠機會頗高。另一方面，來自波蘭超級聯賽（Ultraliga）的PDW，實力也不差，KDA指標6.4在本屆賽事中僅次於BIG，分均輸出1880及分均經濟1862也都在平均之上；下路選手ODI11作為隊伍的攻擊主力，個人在小組賽中打出KDA指標17.0的精彩成績，帶領隊伍在小組賽中取得5勝1敗的戰績晉級8強。本場比賽，雙方實力落差不大，但看好整體表現較佳的BIG有機會取勝。

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