「江湖客棧」海鮮粥以料多實在的澎湃海味著稱。（王文吉攝）

「江湖客棧」海鮮粥屬南部「飯湯」料理，高湯以10種海鮮熬煮。（王文吉攝）

台中市迅雷救援協會顧問何冠德也是「江湖客棧」海鮮粥老闆，捐贈價值上百萬元的8千張海鮮粥兌換券及900只口罩支架給豐原捐血室。（王文吉攝）

疫情影響民眾捐血意願，全台血庫拉警報。台中市迅雷救援協會顧問何冠德也是「江湖客棧」海鮮粥老闆，捐贈價值上百萬元的8千張海鮮粥兌換券及900個口罩支架給豐原捐血室，他坦言自己生意因疫情虧損，仍提撥部分營業所得做公益，鼓勵民眾「出遊不如挽袖解血荒」。

防疫期間民眾減少非必要外出，導致全台血液時有短缺，為呼籲定期捐血，江湖客棧海鮮粥老闆何冠德11日將捐贈8000碗招牌海鮮粥及900只口罩支架，給豐原捐血室贈送捐血民眾，日後凡民眾捐血250c.c.，即可獲得1張海鮮粥兌換券，捐500c.c.則有2張，送完為止。

何冠德原在工廠上班，4年前創業賣海鮮粥，以料多實在的澎湃海味著稱，最高紀錄1晚出清25隻龍蝦，招牌江湖海鮮粥有小白蝦、海瓜子、虱目魚丸、節孔貝等，每碗售價130元。

何冠德說，自己在這波疫情中也受到嚴重影響，因為老顧客很多是南來北往的外來客，疫情期間，業績驟降約8成，目前雖恢復內用，但基於防疫考量，一桌仍只限一人用餐。

雖然疫情造成虧損，但何冠德仍提撥部分營業所得做公益，心繫回饋社會，他說，之前因為有其他同業捐贈，他為免「相互強碰」，就將累積起來捐給捐血中心，希望藉此拋磚引玉，鼓勵民眾「出遊不如挽袖解血荒」，祈願疫情獲得更好的控制，讓蕭條的百業振興。