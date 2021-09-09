台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化，9日舉行開工動土典禮。（吳敏菁攝）

台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化，9日舉行開工動土典禮。（吳敏菁攝）

台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化，9日舉行開工動土典禮。（吳敏菁攝）

Google在彰濱工業區設置全亞洲最大資料中心後，台灣首座大型雲端資料中心進駐彰化，斥資15億元，9日舉行開工動土典禮，未來將100％使用彰化綠電，上線後可儲存100萬TB以上資料，其中智慧電網大數據分析運用，能更精準預測再生能源發電，有效調度電力，讓供電更穩定，預計2024年12月落成。

台電舉行「彰化雲端資料中心」開工動土典禮，經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、彰化縣長王惠美及議長謝典林等人出席。曾文生表示，象徵台灣智慧電網建設邁入新階段，藉助智慧電網資訊分析及智慧化服務，成為強化電網的重要基石。

楊偉甫指出，中心資訊智慧化服務，提高再生能源發電預測的精準度，用戶也能掌握自己的用電型態，讓更多的用戶在尖峰時段參與節能，減少用電。彰化雲端資料中心除了可儲存100萬TB以上的資料，相當台電80年的智慧電網大數據分析資料，大幅提升客服中心及民眾停電查詢等線上服務效率。此外也會投入約3、4萬元回饋地方，預計在2023年彰化建縣300時，將與縣府合作一個值得驕傲的公共藝術。

彰化縣長王惠美表示，這座全台最大雲端資料中心位在彰化市南郭路315號，建築物原址先前作為倉庫及備勤房屋使用，年久老舊，台電取得，9月初已成為彰化縣首例取得危老重建獎勵的公有建築物，創造彰化在地就業機會，並持續深耕彰化資訊軟實力。

議長謝典林也強調採用100％彰化綠電，能減少碳排放，發展再生能源，對於台灣外銷拚貿易特別重要。

老舊建築即將煥然一新，台電表示，導入美國綠建築協會之能源與環境設計領導認證LEED、台灣黃金級綠建築標章，預計比台灣企業傳統機房減少約25％電力耗損，每年可省下700萬度電，並減少3500公噸二氧化碳排放，相當於9座大安森林公園碳吸附量。再生能源與智慧管理結合，成為電網穩定供電一大強心針。