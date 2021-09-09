台中市政府指出，全市65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上長者，預計15日至17日比照第1劑接種模式，安排轄內45處快打站接種，市府提醒，中央「目前尚未開放長輩混打」，將統一造冊由各區公所主動通知民眾。

台中市衛生局表示，已接種第1劑且至9月10日間隔已滿10周者有13萬5020人，其中10萬3534人已於預約平台意願登記，後續1922疫苗預約平台，將於10日10時起至12日中午12時止，開放民眾預約至合約院所接種，接種時間為15日至23日，65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上的長者，市府將安排在9月15日至17日於台中45處快打站接種。

民政局指出，已收到衛生局造冊名單，將儘速轉知各區公所進行通知作業，最快明後天各區公所會陸續發放新冠肺炎疫苗第2劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種，請長輩按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打。

衛生局提醒，第8期AZ疫苗已開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗尚未接種第1劑的18歲至22歲民眾，一樣於開放預約時間至1922疫苗預約平台預約，目前僅針對設籍台中市65歲以上長輩發放通知單於快打站接種，另長者如黃卡遺失，至轄區衛生所申請補發黃卡，並於快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。

另外對於機構及洗腎病人的第2劑疫苗，衛生局說明，市府已請機構及洗腎院所協助機構住宿者及洗腎病患上1922平台預約，待中央分配疫苗後由院所領回疫苗，按第1劑接種方式接種，長照等機構住宿者將由醫院委託合約院所入機構接種，至於洗腎病人，將會由其洗腎的醫院或診所安排接種第2劑疫苗。