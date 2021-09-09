王惠美說，這個案子歷經9次流標，終於在第10次標出去，感謝縣府各處室的努力、議會的支持，讓竹塘鄉親能得到最好的社會福利照顧。（吳建輝攝）

「竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓」由中央補助經費7212萬8000元。（彰化縣政府提供）

「竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓」由中央補助經費7212萬8000元。（彰化縣政府提供）

彰化縣竹塘鄉一共流標9次的「竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓」終於在9日動土，彰化縣長王惠美親自主持動土儀式，衛生福利部長照司副司長周道君、竹塘鄉長蔡碩任等民代共同啟動，王惠美說，這個案子歷經9次流標，終於在第10次標出去，感謝縣府各處室的努力、議會的支持，讓竹塘鄉親能得到最好的社會福利照顧。

「竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓」由中央補助經費7212萬8000元，縣府在議會支持下，自籌配合款5051萬5000元，共計1億2264萬3000元，新建大樓規劃地下1層地上5層的衛生所暨長照衛福大樓，地下一樓至地上二樓為衛生所，三樓是公設民營托嬰中心及育兒親子館、四樓為日間照顧中心、五樓為老人健康促進空間。

衛生福利部長照司副司長周道君表示，「竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓」不僅能讓竹塘的長輩受到妥善的照顧，還包括了托育設施，未來民眾有需求都可一站式服務，竹塘鄉若還有國中學區未設置日照中心，衛福部會樂於在後續的前瞻建設中，再次與彰化合作，提供更完整的長照服務。

竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘能有一棟超過億元的大樓，對所有鄉親來說都是很不可思議的，自他上任以來，王縣長多次派葉局長到公所洽談爭取長照衛福大樓一案，期間不斷協助包含土地變更、容積率及經費不足問題，縣長也聽到地方需求，還將活動中心納入大樓裡面，真的很感謝縣長照顧竹塘鄉親。

王惠美表示，彰化縣老年人口日益增加，老年人口比高達17.04％，高於全國平均值的16.49％，特別是竹塘更是超過20％，因此縣府積極布建長照資源，除了竹塘鄉之外，還有二林、線西、北斗、芳苑、大城、員林等也都在興建整合型、婦幼福利綜合大樓。

王惠美說，竹塘隔壁還有中科二林精密園區，也期待立委在中央支持與爭取，屆時有大型企業進駐營運，可使年輕人留在家鄉工作，避免離鄉背井，讓彰化的長輩與小孩，都能得到最好的照顧，讓年輕人願意留在彰化打拚，打造老少共好，欣欣向榮的美好家園。