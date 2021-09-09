潭子科技產業園區南門出口的黃昏市場是移工朋友下班採買食材的好去處。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移工大讚台灣豬新鮮好吃，表示不喜歡在網路上購買來路不明的肉製品。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署台中市第二服務站針對雇主、仲介及移工朋友宣導新冠肺炎及非洲豬瘟防疫。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署台中市第二服務站針對雇主、仲介及移工朋友宣導新冠肺炎及非洲豬瘟防疫。（移民署提供／王文吉台中傳真）

移民署台中市第二服務站動員移民官前往潭子科技產業園區移工宣導非洲豬瘟防疫。（移民署提供／王文吉台中傳真）

中秋佳節將至，應景月餅及烤肉組合熱賣。由於潭子科技產業園區移工將近1500名，為阻絕非洲豬瘟，移民署台中市第二服務站動員移民官宣導不攜帶、不網購及不丟廚餘等「三不原則」，許多移工大讚台灣豬新鮮好吃，還有菲籍熱情大喊「I LOVE TAIWAN PORK！」

潭子科技產業園區多家廠商雇用近1500名移工，移民署台中市第二服務站攜手經濟部加工出口區管理處台中分處舉辦「防堵新冠肺炎及非洲豬瘟」宣導，針對雇主、仲介及移工朋友，宣導落實戴口罩、勤洗手等防疫習慣，也提醒若收到不明肉品「不丟廚餘」，應丟一般垃圾或交由防檢局、動保處處理。

園區南門出口的黃昏市場是移工朋友下班採買食材的好去處，移工們都表示，不喜歡在網路上購買來路不明的肉製品，在市場裡買的台灣豬肉既新鮮又有保障，用來做家鄉料理特別地好吃。來自菲律賓的潔瑞卡更對著宣導的移民官熱情大喊「I LOVE TAIWAN PORK！」

台中市第二服務站站主任王驥表示，聯合國2030年永續發展目標是聯合國為消除貧窮、減緩氣候變遷、促進性別平權等發佈的17項具體目標，透過跨機關宣導防疫，維護移工健康及知的權益，避免因語言的隔閡而誤觸法網，同時也呼應永續發展目標。