嘉義市葉姓婦女積欠牌照稅、高速公路ETC費用及罰鍰等共215件、8萬5478元，屢經催繳未繳款，遭行政執行署嘉義分署鎖定為追查扣車對象，8日遭嘉義市政府財政稅務局人員以車牌辨識器查獲，通知嘉義分署派員到場強制拖吊扣車。

行政執行署嘉義分署表示，葉姓女義務人自2020年1月起長時間積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等共215件、8萬5478元，其中，ETC部分有209件、6萬8147元，經通知不繳後被鎖定為追查扣車對象。

葉女名下有1部2014年分的白色本田（HONDA）車輛，8日停放在嘉義市德安路僑平國小前，被嘉義市財政稅務局人員查獲，隨即通報嘉義分署會同派出所員警到場協助，當場查封車輛，並拖吊至嘉義分署保管處所。

嘉義分署表示，葉女接獲通知後表示因經濟困難，每月只能分期繳納3000元，但依規定義務人可以分6期繳納，且要提供擔保，若經濟確有困難，由執行官視情況審酌得展延期限。

嘉義分署認為葉女態度不佳，因為她從去年1月至今欠繳案件多達215件，移送前皆已合法通知，移送嘉義分署執行後，也多次通知葉女，她均不予理會，且這輛車仍頻繁開上國道。

此外，每月分期繳納3000元也不符合分期繳納的規定，因此該車輛將排定於10月5日全國各分署聯合拍賣日，依法定程序進行拍賣以抵繳所欠稅費。

嘉義分署表示，該署與嘉義市政府交通處、嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶名下的車輛，即通報嘉義分署人員，強制執行拖吊，呼籲義務人勿心存僥倖。