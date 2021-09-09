行政院今公布振興五倍券樣張與領用時程，並表示五倍券官網網址為5000.gov.tw，但下周才供預覽。《中時新聞網》特別先整理最新資訊QA，讓讀者了解五倍券到底怎麼領，如何用？以下為今（9）日行政院記者會說明相關內容。（持續更新）

Q1：發行形式

A：分為紙本、數位兩大類

Q2：誰可以領

A：2022年4月30日前出生的國民、外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者，都可領取

誰可以領振興五倍券？（圖／行政院直播畫面）

Q3:領用方式／使用期限

A：都須先預約。使用日期都至2022年4月30日

◇紙本分超商、郵局兩管道領：

◇超商領紙本者，自9月25日起預約，可上五倍券官方網站或超商Kiosk，插入健保卡進行身分認證資格檢核，10月8日起領用。

◇郵局領紙本者，自10月4日起預約，中華郵政預約網頁，輸入身分證字號及手機號碼，進行身分認證資格檢核、10月12日起領用。

◇數位：9月22日起綁定、10月8日起消費

振興五倍券推動時程。（圖／行政院直播畫面）

Q4：面額規劃

A：一份紙本券有10張票券，面額共5000元，包括：3張1000元、2張500元、5張200元

振興五倍券樣張曝光。（圖／行政院提供）

Q5：使用範圍

A：

◇可使用：實體店家及攤商，含餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等；也可以繳學雜費、補習費，並可適用特定電商

◇不能使用：繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費等，也不適用境外電商

振興五倍券使用範圍。（圖／行政院直播畫面）

Q6：能不能找零

A：原則上民眾不能硬性要求商家找零，但商家基於便利願找零，行政院予以尊重

Q7：各部會五倍券加碼

A：藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券、i原券、好食券、國旅券、地方創生券，合計超過1300萬份，可至共通平台參加抽籤，享更多優惠