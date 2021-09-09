去年認了破產的澎恰恰今(9日)傳出失聯並留下負面訊息，幸好助理已幫他在臉書報平安，承認心靈受到嚴重打擊。媒體報導，澎恰恰傳出下落不明後，警方一度循線到他大安區老家找人，到了現場才發現房產已易主，澎恰恰一家早搬離，不知去處。

澎恰恰近年來為圓導演夢狂拍電影，去年閃電證實經濟出狀況，東借西借的結果導致欠下2.4億債務，周轉不靈破產，他為此表態有意跟債主坐下來面對面處理，自己也開始狂接工作並參與Youtube節目新領域，近日更參加直播業配，和沈玉琳舊愛佩真賣起泡菜。

佩真透露最近澎恰恰向他借錢，但還錢期限到了澎恰恰並未還清，佩真體諒對方狀況沒催債，昨意外收到澎恰恰致電，澎特別鼓勵她要好好生活，別管別人眼光，之後還丟下訊息，稱：「今晚，是我人生的最後一晚」。

而澎恰恰最近才有喜事上門，所主持的《話山話水話玲瓏》入圍金鐘獎，他去年接下該節目主持棒，從節目初期就投入企劃工作，積極推廣台語文化，被通知入圍今年綜藝節目主持人獎後，他隨即在臉書寫下：「感謝評審以及各位觀眾，還有最辛苦的製作團隊。」似乎很期待今年能拿獎，未料典禮還沒舉行，澎恰恰竟一度傳出情緒低落失聯。

據《ETtoday星光雲》報導，公視《話山話水話玲瓏》回應近期才跟澎恰恰經紀人聯繫，對方確認會現身金鐘茶會，也會參加金鐘獎，而今稍早3、4名員警特別到澎恰恰大安區的住所尋人，管理員回應很久沒看到澎恰恰本人，警方上樓10分鐘後又回到1樓，表示房子已經賣出，現在住戶並非澎恰恰，也沒見到家人身影。