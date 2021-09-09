立志中學資訊科學生運用所學，製作2台校安智能機器人，不僅能排除違停車輛，還能提醒學生噴酒精量體溫。（曹明正攝）

立志中學資訊科學生運用所學，製作2台校安智能機器人，不僅能排除違停車輛，還能提醒學生噴酒精量體溫。（曹明正攝）

「此處禁止停靠，車輛請往前駛」高雄巿私立立志中學資訊科學生運用所學，製作2台校安智能機器人，分別取名奈森龍（national）和蒂芬絲（defense），不僅能排除違停車輛，還能提醒學生噴酒精量體溫，開學後讓師生覺得很新奇。

立志中學因位在大昌商圈，學生上、放學時段，家長接送車輛、校車以及市區公車，常在校門前路口等候，因此車流難免會回堵，長期下來，也對鄰里造成不便，有了智能機器人，可提升用路安全，降低交通困擾。

將資訊科特色課程「AI物聯機器人」融入生活情境，參與製作的3位學生分別是2年級莊宏維，以及2位剛入學的新生李懿修與顏岑臻，在老師宋修賢的指導下，校安智能機器人還結合了新課綱涵蓋的公民責任課程目標。

學生指出，2台機器人，分別取名為奈森龍（national）和蒂芬絲（defense），在新學年開學後，已加入糾察隊，一起執行交管勤務，並能在校門口做出迎賓或是提醒噴酒精的動作，未來甚至還能在課堂上示範軍事動作。