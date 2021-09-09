民進黨立委陳亭妃、新北市議員李坤城在立法院舉辦「送別茶茶之後，如何預防動物遭虐待？」陳亭妃表示，過去定案率非常低，相當諷刺，她也擔憂即使修法提高刑責，但若執法單位沒有認同一樣沒用，目前動保法訂了最高2年、200萬以下的罰則，目前都是微罪，行政團隊等都要深思此問題。

衛福部保護服務司副司長郭彩榕說，衛福部為了及早防範家暴，105年度確實有研擬相關說明。為協助第一線社工及早發現危險因素，有一份親密關係量表，近1、2年已將是否要脅寵物作為量表題項，修正版草案今年底完成後，明年會正式供第一線運用，未來農委會若有資訊系統，要跟衛福部串接勾稽都沒問題。

新北市蘆洲虎斑貓「茶茶」，日前遭領養人黎姓男子限制行動虐待後不幸離世。

李坤城表示，警方和動保處外派人員的動保知識仍不足，他認為，若警方按警政署處理動物保護法的作業程序，可判斷是刑事案件，但是現場還是等到動保處來，由於新北市是外派人員，不只時間晚一小時，就算有影片，黎嫌不承認、不簽名，外派人員似乎拿他沒辦法。這其實可依動保法25條規定強制處理。

救貓人士范舒閑說，他們在救援茶茶的過程遇到很多困境。當時警方、動保處都還沒到場，只能請求屋主同意讓他們進入，希望未來動保檢查員落實，能有更機動性作為。

陳亭妃說，動物虐待與家庭暴力相關性高，安全網應雙向防治，105年度在審預算時，立院曾要求農委會、衛福部橫向、雙向通報，但幾年來卻幾乎沒有作為，她希望兩單位要建構平台系統。

她說，有家庭暴力時，社政單位不能只負責「人」，也要與動保單位有橫向溝通，動保處處理動物受虐時，也應通報社政單位有家庭暴力的可能。

農委會畜牧處副處長江文全說，樂見衛福部有與動物連結的資訊上平台，動保單位可務實運用，包括認領養機制當作不能領養的「灰名單」，嚴加評估。也可針對名單連結寵物登記系統，若有飼養寵物，可做後續追蹤與掌握，在資訊面、實務面做有效管理。

陳亭妃要求衛福部，未來暴力評估危險量表在今年底會增列選項，明年上路，也就是調查暴力案件中，家中是否有動物，而動物是否也是其施暴對象，若農委會到時候無可對接之資訊系統，農委會如何接受通報？這個雙向通報系統要清楚。

她表示，而農委會應就未來如何追蹤個案資訊、通報系統如何更透明化、由哪些專責人員處理此平台，虐待動物案件如何通報衛福部防治家庭暴力，也應有方案。她要求兩單位一個月內提供以上資料。