南韓軍方與情報單位指出，北韓為紀念建政73週年，今天子夜零時開始於平壤金日成廣場舉行約一小時閱兵式，儀式時間與規模都較往年縮減，北韓領導人金正恩也未發表演說。

據北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩雖出席閱兵式，但未發表演說，而是由勞動黨秘書李一煥代為站上演說台；這次閱兵式以勞農紅衛兵為主，由勞動黨組織秘書趙甬元進行檢閱。

負責因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的非常防疫縱隊與保健省縱隊也出席這次閱兵，機械化縱隊則動員機車、拖拉機等，並展示122mm多管火箭及火鳥反坦克飛彈等常規武器，但未見洲際彈道飛彈（ICBM）等最新型戰略武器。

韓聯社引述南韓軍方消息人士說法指出，北韓這次閱兵式時間與規模都較先前縮減，軍方正在分析北韓閱兵式規模縮減原因。

北韓繼去年10月10日建黨紀念日和今年1月14日八大（勞動黨第八次全國代表大會），這次第3次在夜間進行閱兵式，但時長逐漸縮短，去年建黨紀念日閱兵式公開時長約2小時16分的影像，八大閱兵式錄影影像約為1小時30分。

去年10月閱兵式中，北韓展示了新型洲際彈道飛彈（ICBM）及潛艇發射彈道飛彈（SLBM）等，展現軍事武力；今年1月閱兵式中雖未動員ICBM，但公開展示的SLBM北極星5型的長度與直徑都較先前款式增加。