上世紀末，大陸轟動一時鴛鴦大盜法子英、勞榮枝跨贛浙蘇皖4省，連續劫財撕票殺害7人的重大刑案，在法姓主謀伏法20年後，逃亡落網的從犯勞榮枝，又經公安、檢察、法院近2年偵查起訴、審判，江西南昌中級人民法院於9月9日上午9時宣判，認定被告勞榮枝犯故意殺人、搶劫、綁架等罪，數罪併罰，決定執行死刑，勞榮枝不服判決，當庭提出上訴。

澎湃新聞報導，在庭審中，勞榮枝反覆辯解稱他與主謀法子英合謀不存在，自己也是受害者。最後陳述階段，勞榮枝向被害人家屬致歉，但稱她在21歲時被法子英利用、脅迫，遭受毆打，也想過逃跑，但不知道要向什麼人求助，錯過了一次次機會，最終釀成無法挽回也不可饒恕的後果。

據了解，勞榮枝在審判過程的主張，是近來犯罪心理學討論甚多的「斯德哥爾摩症候群」，又稱為人質情結、人質症候群，是一種心理學現象，是指被害者對於加害者產生情感，同情加害者、認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結。但此案不被法官採納而判處極刑。

澎湃新聞報導，勞榮枝，1974年生人，原來是江西九江石油化工公司的小學教師。1996年至1999年期間，勞榮枝跟隨她當時男友法子英，先後在江西南昌、浙江溫州、江蘇常州、安徽合肥犯下4起綁架、搶劫、殺人案件。1999年，法子英在合肥被抓獲，並於1999年11月18日被安徽省合肥市中級人民法院判處死刑，並公開處決。

逃亡近20年後，勞榮枝於2019年12月在福建廈門落網。2020年12月21日起，勞榮枝案在南昌中院開庭。

南昌市檢察院指控，在1996年至1999年期間，勞榮枝和法子英共同謀畫在南昌、溫州、常州、合肥犯下4起綁架、搶劫、故意殺人案件，其中勞榮枝參與殺害5人，並搶劫大量錢財。期間，2人共謀且分工明確，由勞榮枝在娛樂場所做陪侍小姐（俗稱坐檯）物色有錢人為作案對象。案發後，勞榮枝使用「雪麗」等化名潛逃。

辯護律師陳通華在庭上指出，對勞榮枝涉嫌搶劫和綁架的犯罪事實沒有異議，但對於致他人死亡和故意殺人，現有證據不夠充分。截至最近開庭，已先後律見勞榮枝19次。

南昌市檢察院公訴意見書認為，勞榮枝為系列犯罪主犯，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重，社會危害性極大，其主觀惡性極深，應當承擔故意殺人罪、綁架罪、搶劫罪相應刑事責任。