高爾夫球名將老虎伍茲(Tiger Woods)在今年二月遭遇嚴重車禍，45歲的他因不明原因翻車，車體部分撞爛，當時被拖出車外的他腿部多處骨折，情況相當危急，最後檢查是右腿開放性骨折，脛骨、腓骨斷成許多截，被放一根很長的骨髓內釘，類似空心鋼管，在膝蓋下方與腳踝上方打入數根幫助固定的鋼釘。

Just to hear Steve Stricker say Tiger is rehabbing to try and play golf again is a positive development. Tiger himself wouldn’t comment on that back in May in an interview with Golf Digest. We all know he’s grinding his tail off to try and make the biggest comeback in history. 🐐 — TWLEGION (@TWlegion) September 8 2021

好在經過治療後沒有生命危險，但下半身傷勢仍相當嚴重，也讓他進入漫長復健期，而他在休養三個月後才正式對外發聲，他認為這是自己前所未有的痛苦，一直拼命恢復正常行走能力。而事發至今他復健也大有進展，同為美國高球名將的史崔克(Steve Stricker)透露了老虎伍茲的狀況。

他說老虎伍茲目前還是在進行復健中，而且有計畫重返高球場，由此話或許能看出老虎伍茲復原狀況朝著好的方向進行，不過史崔克說老虎伍茲仍無法趕上在9月底舉行的萊德盃，沒辦法擔任美國副隊長一職，可能將由米克森(Phil Mickelson)補上他的位置。

史崔克說：「他是萊德盃家庭一員，這次他將無法擔任副隊長，因為他正在進行復健治療，試著變得更好，並且試著能再次打高爾夫，而且進行得很順利，他正在進步，他做得很好，一切都朝著正確的方向前進。」

這場車禍可說是繼NBA巨星柯比布萊恩(Kobe Bryant)不幸離世後最震撼消息，外界看到慘況也很擔心老虎伍茲是否有生命危險，好在沒傷及心臟、頭部等器官。而事後車禍原因也出爐，據說他以140公里高速過彎，調查人員認為他可能誤把油門當煞車踩，最後車子撞樹時速也達120公里。