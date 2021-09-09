高爾夫球名將老虎伍茲(Tiger Woods)在今年二月遭遇嚴重車禍，45歲的他因不明原因翻車，車體部分撞爛，當時被拖出車外的他腿部多處骨折，情況相當危急，最後檢查是右腿開放性骨折，脛骨、腓骨斷成許多截，被放一根很長的骨髓內釘，類似空心鋼管，在膝蓋下方與腳踝上方打入數根幫助固定的鋼釘。
好在經過治療後沒有生命危險，但下半身傷勢仍相當嚴重，也讓他進入漫長復健期，而他在休養三個月後才正式對外發聲，他認為這是自己前所未有的痛苦，一直拼命恢復正常行走能力。而事發至今他復健也大有進展，同為美國高球名將的史崔克(Steve Stricker)透露了老虎伍茲的狀況。
他說老虎伍茲目前還是在進行復健中，而且有計畫重返高球場，由此話或許能看出老虎伍茲復原狀況朝著好的方向進行，不過史崔克說老虎伍茲仍無法趕上在9月底舉行的萊德盃，沒辦法擔任美國副隊長一職，可能將由米克森(Phil Mickelson)補上他的位置。
史崔克說：「他是萊德盃家庭一員，這次他將無法擔任副隊長，因為他正在進行復健治療，試著變得更好，並且試著能再次打高爾夫，而且進行得很順利，他正在進步，他做得很好，一切都朝著正確的方向前進。」
這場車禍可說是繼NBA巨星柯比布萊恩(Kobe Bryant)不幸離世後最震撼消息，外界看到慘況也很擔心老虎伍茲是否有生命危險，好在沒傷及心臟、頭部等器官。而事後車禍原因也出爐，據說他以140公里高速過彎，調查人員認為他可能誤把油門當煞車踩，最後車子撞樹時速也達120公里。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。