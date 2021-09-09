新竹縣市「跨頭前溪道路」計畫，新竹縣定線在竹北市中醫大新竹附醫前的興隆路。（羅浚濱攝）

新竹縣市合併近來成熱門話題，實際上2004年曾推過縣市合併升格為科技院轄市的公民連署活動，時空不同但都有想要的政治目的，國民黨竹東青工會會長羅俊傑認為，新竹縣市跨區合作，如興建「跨頭前溪道路」等解決地方交通問題，絕對比合併升格還重要！

2004年總統大選前，大新竹地方自治公投促進協會在新竹市麗池公園舉辦這項公民連署活動，當時的新竹縣長鄭永金、新竹市長林政則更率先參與連署，宣誓全力推動新竹縣市升格為院轄市。

當年，陳水扁競選總統連任氣勢不如連戰，加上公投法剛通過，這場縣市合併的公民連署活動，宣稱要把大新竹地區民眾希望升格的聲音，轉達給各組總統候選人，實則新竹藍營的造勢活動，但隨著319槍擊案，陳水扁連任總統後就不了了之。

在新竹長市長林智堅拋出縣市合併議題後，新竹縣長楊文科則以合併升格為第七都直轄市「接招」，更邀請竹竹苗縣市長和議長11日開會討論合併升格議題，在林智堅表明因公不出席下，這場縣市合併大秀，將如中興大學國務所助理教授紀如均所言是「假議題」。

交大材料所博士擔任國民黨竹東青工會會長的羅俊傑，讚同紀如均提出新竹縣市應區域合作和區域治理的觀點，指畢竟新竹縣市民眾最關心的，還是如何解決縣市之間的交通問題。

像早在前新竹市長林政則時代提出的「跨頭前溪道路」，計畫從新竹縣興隆路再蓋1條跨頭前溪橋，接到新竹市水源路進科學園區，疏解國道1號、台1線、經國大橋及慈雲路交通尖峰時段的壅塞問題。

這條跨頭前溪道路計畫在新竹縣最後定線在中醫大新竹附醫前的興隆路，林智堅上任後要求工務處啟動計畫，期盼中央完全補助22億工程費，希望在2019年底完工，但目前1個橋墩都沒有。

據了解，跨頭前溪道路案為新竹市政府辦理「擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫案」的建設內容之一，目前還未獲內政部都委會專案小組審查通過，新竹市期望明年底該都市計畫能發布實施。