針對近期本土新冠肺炎疫情再起，尤其是新北市幼兒園發生群聚感染，行政院長蘇貞昌今於行政院會裁示，請中央流行疫情指揮中心全力協助，包括熱區快篩站的設立等，與新北市政府積極合作。蘇貞昌強調，長榮機師、北科復工，以及新北幼兒園的染疫案例，兩者病毒基因序列不同，代表沒有關聯性，所以目前全國疫情未升級為三級警戒。

蘇貞昌指出，面對傳染力強大的Delta病毒，台灣必須高度警戒、嚴加因應，但Delta病毒不是首度進入台灣社區，今年6月就已在屏東枋山出現病例，但在中央與地方合作下，19天就讓疫情獲得有效控制，外媒也大篇幅報導，並將該成功歸因於政府迅速反應、果決行動以及民眾的配合。

蘇貞昌表示，目前桃園方面，透過第一時間的大量篩檢，約4000人匡列隔離，經過1周時間，第一圈接觸者都已2採陰，初步可放心，但仍需持續密切追蹤。

新北部分，目前首要工作是盡可能釐清源頭、找出潛在感染者，迅速匡列，極力防堵疫情還在社區、校園、工作場域擴散，請指揮中心全力協助。

對於近期長榮機師、北科復工及新北幼兒園的染疫案例，蘇貞昌說，兩者病毒基因序列不同，代表中間並無關聯，所以目前全國疫情未升級為三級警戒。

中秋連假將至，將會有大量的人流移動，蘇貞昌請指揮中心和相關部會都要密切關注疫情的發展、審慎應對，及時有效作為。