不畏疫情肆虐，國泰人壽頂尖菁英依舊不斷自我超越，在象徵壽險界最高榮譽的美國百萬圓桌協會（MDRT，Million Dollar Round Table）及國際卓越品質獎（IQA，International Quality Award）的入會人數，2021年仍雙雙刷新台灣紀錄，MDRT入會人數不受疫情影響，反而逆勢成長15％，以2354人榮登全球第四；IQA達標人數進入全球前十名，是全台唯一入選的壽險公司。

想成為「百萬圓桌協會」的一員，不僅年度累積有效保費收入須達一定門檻，也需維持優良的契約品質，且每年重新認證會員資格。換言之，唯有績效表現最穩定傑出的業務員才能通過考核，使「百萬圓桌會員」幾乎成為金融保險業頂尖菁英的代名詞。

國壽分析，MDRT會員人數成長，主要是去年疫情爆發，國壽加碼數位化投資，業務員透過數位遠距工具加持，除了線上學習也用許多數位方式帶給客戶專業的保險服務，MDRT會員數反較前1年增加了323人；國際虛擬年會更有1694人主動報名參加，為去年的四倍，創下台灣壽險業新高。

今年7月國壽首度透過遠距方式舉辦「MDRT共學研討會」，國泰人壽總經理劉上旗會中表示，壽險業界同時面臨了後疫情時代與IFRS17兩大考驗，將大大改變壽險商品的費用結構與銷售方式，但遠距經營模式將成為一道任意門，除幫助MDRT同仁成為銷售專家，更可成為傳遞幸福的實踐家。

重視保戶權益是國泰人壽的核心思想；在以優異壽險繼續率要求著稱的「IQA(國際卓越品質獎)」獎項中，國壽不僅是台灣獲獎人數第一，更是台灣唯一擠進全球前十名的壽險公司，獲得美國LIMRA總會頒發獎狀，卓越表現深受國際肯定。