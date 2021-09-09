為了備戰第3屆U23世界盃棒球錦標賽，中華隊近日在天母棒球場進行最後集訓，9日先與合作金庫進行熱身賽，比賽賽制從過往的9局改為7局，總教練吳思賢坦言影響很大，「投手調度要更快，打擊部分則要積極搶分。」

原定去年進行的U23因疫情延宕1年，將在墨西哥當地時間23日至10月2日進行，中華隊被分在A組，與地主墨西哥、捷克、多明尼加、古巴、德國同組。

日前公布中華隊24人名單，名單中有2名中職球員，為樂天桃猿投手邱駿威、味全龍邱辰，旅美小聯盟選手5人，分別是投手道奇隊鄭浩均、皇家隊王志庭、費城人隊徐基麟，野手海盜隊鄭宗哲、響尾蛇隊陳聖平。

這次中華隊帶11名投手，投手定位也大致確定，先發投手部分設定有莊陳仲敖、林昱珉、陳宇宏及鄭浩鈞，陣中也多人球速都能飆破150公里，吳思賢認為本屆中華隊是「投優於打」，雖然陣中不乏「火球男」，但他認為控球更重要，「畢竟有球速沒控球也沒用。」

今天中華隊與合庫熱身賽，團隊打擊狀況還不是非常理想，正規7局都被合庫投手群壓制，沒能得分，吳思賢坦言，這次中華隊組訓時間較短，之前在高雄集訓時又碰上連日下雨無法到球場訓練，無法進行實戰調整，「今天大家在攻擊上也沒有設定球路，揮棒都太急了一點。」