這樣的女團陣容看都沒看過！賭王何鴻燊妻女、子孫成群，其中，四房梁安琪所生之女何超欣，是賭王非常寵愛的小女兒，不但外型美麗，還是個拿MIT雙學位的學霸，而她與之來往的朋友，也不是泛泛之輩，她曾在IG分享自己跟兩個閨密組成女子團體，無論身材、顏值都不輸韓國女團，立刻引發網路熱議及媒體關注，全因為3人家世背景驚人，團名根本該叫做「千億女團」，且身為賭王愛女的何超欣，還沒能站C位。

何超欣去年8月在IG貼出一張團體照，笑稱自己跟2個好閨密組成女團，三個女孩一字排開，都穿著藍色短版上衣跟寶藍短裙，外型相當青春可愛，在此之外還帶著一股貴氣，仔細一看不得了，兩個閨密竟是姚安娜跟袁九兒，華人圈中知名的超級千金。

姚安娜、袁九兒及何超欣，三位千金小姐外型不輸韓團偶像。(翻攝自袁九兒IG)

原來當時《創造營101》正夯，閨密三人搞笑效法，就學習了節目參賽者的制服穿搭，組成「創造贏103」去參加朋友的生日派對，還真的在派對上有模有樣帶來唱跳演出，事後三人在社群發出「團體照」，立即成了討論話題。

「創造營103」因其身家顯赫，被封為「最貴千億女團」。(翻攝自袁九兒IG)

「創造營103」每個人都來頭不小，臉蛋最具偶像風格的，是23歲的姚安娜，目前的身份是出道女歌手，本名為姚思為，先不論演藝成績，她其實出身顯赫，爸爸是電信巨頭「華為」創辦人任正非，她是家裡的么女，因為她跟母姓，所以姓「姚」。

而在照片中經常站中間的，是23歲的袁九兒，其父是企業家三胞集團創辦人袁亞非，白手起家卻曾登上南京首富寶座，擁有宏圖高科、南京新百兩家上市公司，在全球有12萬名員工，集團資產超過1300億人民幣，袁亞非還與威廉王子共同設置了野生動物保護基金。

「創造營103」三名成員都是上流社會中最頂級的豪門千金，都曾受邀參加巴黎名媛舞會(Le Bal des Debutantes)，該舞會被《富比士》譽為「世界十大最奢華晚會之一」，非一般名媛能參加，因此「創造營103」被封為「史上最貴千億女團」，實至名歸。