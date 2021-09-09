呂姓兄弟被砍，身上有多處刀傷，包紮後無大礙。（王志偉翻攝）

花蓮市區昨晚傳持刀砍人事件，4名年約20歲男子與呂姓兄弟，疑因感情因素，在網路社群爆發口角糾紛，4人駕車尾隨呂姓兄弟來到一間娃娃機店前，手持西瓜刀攻擊兄弟2人，遭砍呂男及時逃走，在市區上演追逐場面，因當時才晚間7時許，市民目睹驚嚇紛紛走避，警方隨即將兩方人馬逮補，建請檢方將砍人嫌犯羈押。

警方調查，呂姓兄弟28歲、25歲，昨晚開車在路邊臨時停車後，遭20歲的黃姓、張姓、潘姓、邱姓（22歲）4男駕車尾隨，來到市區中正路上一間娃娃機店內四處查看時，其中，邱姓及潘姓2名男子手持西瓜刀攻擊兄弟兩人，呂姓兄弟在一陣拉扯後嚇及時逃走。

這時，黃姓及張姓2男見狀也下車，持刀追打呂姓兄弟2人，一陣追逐後，回到娃娃機店前，繼續怒砍呂男停放路邊的車輛洩憤，砍人一夥才搭乘轎車逃逸。

當時才晚間7時許，4男持刀在人來車往眾多的市區鬥毆，路人驚嚇紛紛走避，趕緊向警方報案到場。

據了解，雙方（呂弟與邱男），疑因為感情糾紛在社群軟體上爆發衝突，邱男找來友人助陣持刀攻擊，警方在30分鐘內破案，陸續將4名持刀惡煞帶返派出所偵訊，而遭砍的呂姓兄弟，胸部手臂頸部都有受傷，救護人員帶往醫院包紮治療後，目前並無大礙。

花蓮分局長郝心誠表示，警方優勢警力立即壓制，因聚眾鬥毆刑責相當重，呼籲不要以身試法。偵訊後將犯嫌等人依聚眾鬥毆、殺人未遂等罪送辦，也會建請檢方採取預防性羈押。