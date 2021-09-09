響應政府振興五倍券專案，第一銀行狂灑刷卡回饋金，推出信用卡「振興有禮綁定送300元 」(限量5萬名)且指定卡片加碼200元(限量1萬名)，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5000元刷卡金(限量50名)等，最高有機會狂領12350元。

「瘋振興」活動，邀請全民一起刷卡同樂，開心領回饋，包含「分期抽抽樂」、「瘋旅遊」、「瘋美食」、「瘋百貨」、「瘋量販」、「瘋加油」等「五夠瘋」優惠好康！「分期抽抽樂」則是於振興期間刷一銀卡單筆分期達3千元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎50元刷卡金，還有機會抽中最高5千元刷卡金，5倍立即變10倍。

瘋旅遊：至國內各大飯店住房、購買指定旅行社行程，刷卡滿額每月分期消費最高享1500元回饋；數位振興券若綁定「宜蘭認同卡」除加碼500元外，再享飯店住宿5％回饋（每戶每月上限350元），等於最高獲2350元回饋金。

瘋美食：第一銀行攜手全臺逾2百家品牌餐廳推出優惠折扣，特別推薦原燒、勝博殿、涮乃葉、古拉爵，不論外帶或內用，均享單筆消費1500元現折200元優惠；若綁定「宜蘭認同卡」還享餐飲5％回饋，等於最高獲1600元。

瘋百貨：適逢各大百貨週年慶期間，持一銀卡至義享時尚廣場、台北101百貨、遠東SOGO、微風、台茂購物中心等各大百貨消費，最高享10％回饋，若綁定「桃園市市民卡聯名卡／桃園市認同卡」除加碼500元外，新卡再享消費滿千贈百，至多獲1200元回饋。

瘋量販：宅居下廚已蔚為全民運動，每周六、日以「iLeo信用卡」儲值全聯PX Pay享3％回饋；到家樂福線上購物網站筆筆消費贈5％，每戶每月最高回饋300元。

瘋加油，至中油直營站使用實體卡筆筆享3％回饋，若綁定「桃園市市民卡聯名卡／桃園市認同卡」除加碼500元外，再贈紅利2％，新卡再享消費滿千贈百。

數位振興券綁定第一銀行信用卡，除了本身5000元，還享全卡友振興刷卡金300元，指定卡另加碼200元，搭配瘋旅遊最高回饋1850元，分期再抽5000元，最高有機會狂領12350元。