針織布廠冠星-KY（4439）8月營收未受疫情影響，營收7.43億元，年增率51.34%，創108年4月以來新高。

冠星-KY主要產品是運動休閒之棉混紡針織布，營運地點包括香港、中國、柬埔寨、越南等。公司客戶大都具品牌價值國際級客戶例如：adidas、NIKE、PUMA、GAP、李寧等。自2017年至2020年冠星獲利能力穩健，該期間每年獲利皆為1個股本。去年冠星-KY稅後盈餘為4.16億元，EPS為13.23元，在毛利率和營益率表現都優於前一年，毛利率為21.7%，營益率為10.3%。今年上半年，冠星-KY稅後盈餘為2.03億元，EPS為6.48元，毛利率為16.76%，營益率為7.26%。

冠星因應後疫情時代，也切入防疫用品市場，負責提供棉口罩的布料，目前已經有客戶導入。而占公司營收比重近7成的大客戶愛迪達(Adidas)，訂單穩定，去年公司打進Nike供應鏈，布種應用在T-shirt及衛衣等成衣成品，經過磨合後，今年訂單倍增成長，訂單能見度高。以客戶營收占比來看，目前愛迪達60-65%、GAP約15~20%，PUMA約10%~15%，Nike5%。

原物料價格上漲，冠星指出，已在第三季向客戶調整訂單報價，降低成本的衝擊。