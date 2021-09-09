大陸女星楊冪2018年結束和劉愷威5年婚姻，兩人當年奉女成婚常被唱衰，2016年陸媒更爆出劉愷威和演出過《瑯琊榜》女星王鷗過從甚密，當時楊冪回應：「我相信愷威」，但兩年後仍離婚。而王鷗今(9日)傳出疑似有新歡，疑帶男友到片場，下戲後更帶著男友回飯店，對此，王鷗暫無回應。

5年前劉愷威前往新疆拍《莽荒紀》，爆出和同劇女星王鷗被拍共處一室4小時，引發不少遐想，劉愷威當時第一時間回應：「只是正常的溝通劇本，並沒有視頻中所謂的密會」，澄清因開拍後劇本多次變動，整個劇組包括導演常在結束後相約討論劇本，嚴正否認此事，王鷗更喊冤說：「怎麼可能？」

劉愷威曾與王鷗傳緋聞。（圖／取自新浪娛樂微博）

當時楊冪與劉愷威婚變傳聞已鬧得沸沸揚揚，男方又冒出跟其他女星互動親密，讓不少楊冪的粉絲相當心疼，不久楊冪未取消活動，照常亮麗出席《美麗盛典》星光大道，她高EQ表示：「我知道大家現在都很關心我的心情，謝謝大家的關心，我無論如何都相信愷威。」

王鷗傳出有新戀情。（圖／取自新浪娛樂）

然而楊冪與劉愷威3年前低調宣布離婚，而被冠上小三標籤的王鷗，今年初參加《乘風破浪的姐姐2》人氣翻漲，今據《新浪娛樂》報導，王鷗最近在蘇州拍新戲，媒體直擊有神秘男子探班，到了片場更直接坐上王鷗的車，最後一同搭車回飯店，隔天兩人又牽著手從同住的房間走出，關係不言而喻，但王鷗目前未有任何回應。