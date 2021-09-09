新北幼兒園群聚案擴大，今再添1名裝修工人確診，據了解，該裝修工人住在台北市，確診後同住家人也安排採檢，傳出陽性。台北市今（9日）將新增2例確診。

台北市政府發言人陳智菡表示，詳細狀況會在下午3時15分，由市長柯文哲主持的防疫記者會上說明。