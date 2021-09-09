北市也傳疫情 板橋某大樓裝修工人確診 同住家人傳陽性 13:552021/09/09 中時新聞網 何立雯 、中時、 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市也傳疫情，板橋某大樓裝修工人確診，同住家人傳陽性。圖為Delta攻入台灣，民眾去採檢的畫面。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北幼兒園群聚案擴大，今再添1名裝修工人確診，據了解，該裝修工人住在台北市，確診後同住家人也安排採檢，傳出陽性。台北市今（9日）將新增2例確診。 台北市政府發言人陳智菡表示，詳細狀況會在下午3時15分，由市長柯文哲主持的防疫記者會上說明。 疫情悶壞了 北市圖紙本借閱量攀回7成5 Delta早進社區 妻兒確診 埃及男返台疑為感染源 #裝修工人 #同住家人 #北市 #板橋 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麻醉護理師染疫 驗1100人全陰性 台大醫：我們蠻厲害的 08:122021/09/09 生活 板橋社區清空 400住戶集中檢疫 04:102021/09/09 焦點要聞 新莊運動公園 淪為街友聚集地 04:102021/09/09 地方新聞 板橋某社區大樓 已採檢785人全陰性 10:322021/09/09 生活 Delta來襲 北市取消長照機構探視 04:102021/09/09 地方新聞 準備開專責病房 醫急喊：快取消中秋節車票 08:502021/09/09 生活 板橋某大樓再增3人染疫 非住戶裝修工人也確診 09:562021/09/09 生活 本土首見莫德納突破感染 匡千人皆採陰 04:102021/09/09 焦點要聞 三峽惡火奪6命 廣行宮助重整家園 04:102021/09/09 地方新聞 板橋某社區大樓清空全面篩檢 新北市動保處安置2犬2貓 11:072021/09/09 生活 Delta攻入台灣社區 網提5大巧合：與5月劇本超像 09:222021/09/09 生活 生活熱門新聞 強颱大轉彎！璨樹換路徑 最快明晨2點半發海警 - 生活 直播》台北再傳確診！全國今新增4本土個案 1人死亡 - 生活 揪出長榮機師染Delta 桃園某診所悽慘下場曝光 - 生活 北市也傳疫情 板橋某大樓裝修工人確診 同住家人傳陽性 - 生活 又是陰轉陽！埃及返台爸2兄弟確診 同班機境外移入 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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