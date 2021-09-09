前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠，獲2021年威爾許化學獎，是台灣第一人，母校台南一中今天也分享翁啟惠接受南一中百年校慶紀念特刊專訪時曾表示，化學實驗就像做菜，初中時煮飯做菜經驗，成為他1998年研發「一鍋式酵素合成法」的靈感。

翁啟惠是南一中第21屆校友，也是南一中第2屆校友傑出成就獎得主。台南一中百年校慶系列活動，將於2022年4月15日舉辦百年校慶講座，屆時將邀請翁啟惠參加「假如能重回南一中」座談會，將成長經驗分享給學弟妹。

南一中校長廖財固表示，翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物的科學家，也因此一成就獲獎，他在中學時期就已像海綿般廣泛吸收科學與人文知識。

南一中表示，校慶紀念特刊專訪翁啟惠時，他曾提到，12歲考上南一中初中部，是義竹國小唯一上榜者，獨自到台南求學期間，自己學習張羅三餐，為了方便，煮飯菜時常將所有菜全丟進電鍋，「一鍋式合成法」的靈感就是來自於此，「有天突然靈機一動，心想合成醣類何必一步一步來，一定有方法能快速又便利地合成而且量產。」

他接受母校訪問時透露，愛上化學理由之一，正是因為化學反應常讓他感到驚喜，就讀南一中時，化學課實驗成功，獲得平時對學生很嚴格的化學老師公開稱讚，讓他受到鼓舞，並發現自己的特長，認為自己適合做實驗研究。此外，他也曾獲書法比賽、美術比賽等獎項，與合唱團員一起拿下全國第一，還是南一中校慶運動會壘球擲遠紀錄保持人，允文允武。

翁啟惠在訪談中也與學弟妹分享，一個人最重要的就是要有強烈好奇和獨立的精神，好奇心引發興趣，有興趣就會產生動力，獨立思考的習慣也會養成。